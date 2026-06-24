Девочка-квадробер зарезала родителей и собаку в Нидерландах

В Нидерландах 15-летнюю девочку-подростка подозревают в убийстве своих родителей и домашней собаки. Об этом сообщает The New York Post.
По данным издания, после произошедшего подросток отправила фотографии погибших своим одноклассникам. Один из школьников рассказал журналистам, что на снимках были видны тела обоих родителей.
Местная полиция официально не комментирует обстоятельства дела и призывает пользователей социальных сетей не распространять изображения с места происшествия.
Как утверждают СМИ, у подростка ранее были проблемы с самоидентификацией. По словам знакомых, она нередко изображала собаку, передвигалась на четвереньках и лаяла вместе с друзьями в школьных коридорах.
Другой подросток убил мужчину и ранил его 13-летнего сына в ночь на 11 июня. Силовики задержали подозреваемого на рынке «Садовод» в Москве. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, подросток подрабатывал в доме у мужчины.