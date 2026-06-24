Девочка-квадробер зарезала родителей и собаку в Нидерландах

Другой подросток убил мужчину и ранил его 13-летнего сына в ночь на 11 июня. Силовики задержали подозреваемого на рынке «Садовод» в Москве. По факту убийства и покушения на убийство возбудили уголовное дело. По данным правоохранителей, подросток подрабатывал в доме у мужчины.