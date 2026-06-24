В центре Красноярска пройдет выставка редких пионов

В Центральном районе Красноярска снова пройдут традиционные Дни пиона. События состоятся 26 июня и 3 июля в сквере имени А. С. Пушкина. Об этом сообщили в администрации города.
Площадка будет работать с 8 до 14 часов на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова. Дни пиона пройдут на выставке-продаже «Цветочная симфония». Более 20 садоводов-любителей представят коллекционные сорта пионов разных оттенков, в том числе редкие желтые и красные. Гости смогут купить цветы, а также получить рекомендации по их выращиванию и уходу в саду или городской среде.
«Ежегодно мероприятия “Цветочной симфонии” привлекают сотни красноярцев и гостей нашего города. Считаем, что это удачный формат наполнения жизнью общественных пространств района. В сквер Пушкина приходят как приобрести цветы, так и просто полюбоваться красотой и ощутить по-настоящему летнее настроение», — рассказал руководитель администрации Центрального района Дмитрий Безруких.
В течение лета на «Цветочной симфонии» также пройдут другие тематические события. Среди них День хост, День гортензий, День флокса и Вальс хризантем.