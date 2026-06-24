В центре Красноярска пройдет выставка редких пионов

Площадка будет работать с 8 до 14 часов на пересечении проспекта Мира и улицы Кирова. Дни пиона пройдут на выставке-продаже «Цветочная симфония». Более 20 садоводов-любителей представят коллекционные сорта пионов разных оттенков, в том числе редкие желтые и красные. Гости смогут купить цветы, а также получить рекомендации по их выращиванию и уходу в саду или городской среде.