Минтранс и МВД проанализируют риски управления праворульными авто

В мае правительство утвердило «план реализации» президентской стратегии повышения безопасности движения. Цель документа — сократить к 2030 году смертность в авариях в полтора раза и к 2036 году — вдвое (по сравнению с 2023 годом), снизив экономический ущерб от аварийности.