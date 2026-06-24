Минтранс и МВД проанализируют риски управления праворульными авто

«В настоящее время проводится межведомственная работа по оценке рисков эксплуатации праворульных автомобилей. Комплексный анализ осуществляется МВД совместно с Минпромторгом и ФГУП “НАМИ”», — уточнили в Минтрансе.
В мае правительство утвердило «план реализации» президентской стратегии повышения безопасности движения. Цель документа — сократить к 2030 году смертность в авариях в полтора раза и к 2036 году — вдвое (по сравнению с 2023 годом), снизив экономический ущерб от аварийности.
Отдельные пункты плана посвящены праворульным автомобилям. Сейчас на учете их более 2,5 млн (3,6% всего автопарка). ГИБДД собирается провести «комплексное исследование рисков» участия этого транспорта в движении.
Подробности — в материале «Ъ» «Движение обезопасили новым планом».