В Башкирии снят режим «Беспилотная опасность».

Режим «Беспилотная опасность», введенный сегодня утром на территории Башкирии, снят. Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.
Напомним, сегодня около семи часов утра на территории республики объявили беспилотную опасность.
«При обнаружении БПЛА и его частей придерживайтесь следующих правил: ничего не трогайте; сообщите о находке по телефону 112; отойдите на безопасное расстояние и не тратьте время на съемку видео», — советуют спасатели.
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