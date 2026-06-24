Генпрокуратура выявила почти 50 опасных для жизни и здоровья белорусов колодцев — где они находятся

Так, вблизи с общежитием в деревне Боровка Верхнедвинского района и рядом с детским садом и игровой площадкой были четыре неиспользуемых, прикрытых ветхими досками необозначенных колодца. А рядом с водозабором Погораны в Гродно — 10 открытых ливневых колодцев глубиной от трех до шести метров, а вблизи с ними — прогулочные тропы, которые активно использовали горожане. Еще прокурорские работники установили 48 бесхозных колодцев, представлявших угрозу для жизни и здоровья граждан.