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Генпрокуратура выявила почти 50 опасных для жизни и здоровья белорусов колодцев — где они находятся

Генпрокуратура предупредила белорусов о десятках опасных для жизни колодцев.

Источник: Комсомольская правда

В Генеральной прокуратуре рассказали, что в Беларуси обнаружили почти 50 бесхозных колодцев, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

В ведомстве обратили внимание на то, что в республике с 2025 года из-за ненадлежащей эксплуатации водных инженерных сооружений в колодцы провалились десять человек, четверо при этом погибли, в том числе два ребенка и один пенсионер. Еще пять человек получили травмы.

— Подобные случаи зафиксированы во всех областях, — отметили в пресс-службе.

Правоохранители дали принципиальную оценку каждому случаю. Например, в Барановичском районе признали виновной бригадира молочно-товарной фермы, которая не приняла меры, чтобы на территории фермы были закрыты люки канализационных колодцев. В итоге ребенок упал в колодец и погиб.

Всего же во время прокурорской проверки была изучена работа 156 организаций, выявлено 473 нарушения законодательства в сфере эксплуатации объектов водоотведения, очистных сооружений и водопроводной сети. Больше всего нарушений — со стороны организаций ЖКХ (71,5%) и АПК (13,1%).

Так, вблизи с общежитием в деревне Боровка Верхнедвинского района и рядом с детским садом и игровой площадкой были четыре неиспользуемых, прикрытых ветхими досками необозначенных колодца. А рядом с водозабором Погораны в Гродно — 10 открытых ливневых колодцев глубиной от трех до шести метров, а вблизи с ними — прогулочные тропы, которые активно использовали горожане. Еще прокурорские работники установили 48 бесхозных колодцев, представлявших угрозу для жизни и здоровья граждан.

— Для устранения обнаруженных нарушений прокуроры с 2025 года внесли более 240 актов надзора — объекты приведены в безопасное состояние, — констатировали в пресс-службе.

Отмечается, что Генпрокуратура инициировала разработку Совмином комплекса дополнительных мер по обеспечению надлежащей эксплуатации такого рода объектов.

Еще власти Минска сказали, когда можно обойтись без отключения воды.

И мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, связанный с автодорогами в Беларуси.

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