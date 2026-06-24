Бесплатный Wi-Fi сделают на автобусных остановках в Хабаровске

В Хабаровске продолжается модернизация остановочной инфраструктуры, сообщает hab.aif.ru.
Инвестиционное соглашение между администрацией города и инвестором, направленное на комплексную модернизацию 48 остановочных павильонов, входящих в гостевой маршрут № 1, было заключено еще в августе 2025 года. С тех пор в краевой столице не прекращается обновление остановок общественного транспорта.
«Мы продолжаем работу по поручению губернатора Дмитрия Демешина по установке по гостевому маршруту новых остановочных павильонов. На данный момент из 39 установленных павильонов, 12 являются тёплыми, а остальные павильоны холодного типа», — сообщил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
К 20 июля запланирована установка оставшихся 9 объектов, по мере завершения всех ремонтных работ в местах установки.
Инвестор Алексей Кирьянов рассказал, что на каждой остановке будут установлены по 2 экрана, а в перспективе каждую остановку оборудуют бесплатной точкой Wi-Fi — для повышения удобства жителей и гостей города.
Из-за большого количества обращений жителей города была проведена инспекция остановочных площадок в районе Железнодорожного вокзала. Сергей Кравчук лично выехал на эту точку для оценки всей ситуации и по результатам осмотра заявил:
«Мною даны жёсткие поручения моему заместителю приложить все необходимые ресурсы для скорейшего и качественного завершения ремонта на этих площадках. Вопрос находится на моём личном контроле».
Как доложил сам заместитель мэра Андрей Горшенин, контракты на ремонт павильонов уже заключены, работы будут проведены по утверждённому графику. Завершить их планируется до конца июля.