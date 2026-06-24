Бесплатный Wi-Fi сделают на автобусных остановках в Хабаровске

Инвестиционное соглашение между администрацией города и инвестором, направленное на комплексную модернизацию 48 остановочных павильонов, входящих в гостевой маршрут № 1, было заключено еще в августе 2025 года. С тех пор в краевой столице не прекращается обновление остановок общественного транспорта.