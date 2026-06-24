Агент Ильи Кирша подтвердил трансфер защитника в «Пари НН»

21-летний Кирш играл за «Пари НН» на правах аренды в прошлом сезоне. За это время он принял участие в десяти матчах РПЛ, но не отметился голами или результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 750 тысяч евро.