Агент Ильи Кирша подтвердил трансфер защитника в «Пари НН»

Василий Голяна, агент футболиста Ильи Кирша, сообщил Metaratings.ru, что футбольный клуб «Пари НН» официально завершил сделку по приобретению игрока у «Зенита». Трансфер был осуществлен с использованием опции выкупа после аренды, которая длилась шесть месяцев.
«Илья подписал полноценный контракт с “Пари НН”, — прокомментировал Голяна. — Несмотря на вылет команды в Лигу PARI, Илья настроен продолжить выступления за “Пари НН”.
21-летний Кирш играл за «Пари НН» на правах аренды в прошлом сезоне. За это время он принял участие в десяти матчах РПЛ, но не отметился голами или результативными передачами. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в 750 тысяч евро.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, перед стартующим 11 июля первенства России в первой лиге футболисты «Пари НН» проведут ещё два контрольных поединка — с «Текстильщиком» и «Динамо».