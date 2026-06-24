В мясе красноярских производителей нашли нарушения и признаки фальсификата

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 280 образцов мясной продукции местных производителей. В лабораторию поступили колбасы, ветчина, сосиски, бекон, купаты, холодец и другие мясные изделия.
Всего эксперты провели более 1,3 тысячи исследований. Нарушения выявили в 39 образцах.
В 25 пробах нашли проблемы по микробиологическим показателям, включая бактерии группы кишечной палочки и сульфитредуцирующие клостридии. Такие результаты могут говорить о нарушениях санитарных требований во время производства, перевозки или хранения продукции.
Кроме того, в 28 образцах обнаружили несоответствие заявленному составу. Содержание белка, жира, соли и других показателей отличалось от информации на упаковке, что специалисты расценивают как признаки фальсификации.