ПВО уничтожила БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 24 июня

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего атаке подверглись 19 субъектов страны, а также акватории Азовского и Черного морей. Было перехвачено 323 вражеских беспилотника.
Напомним, что 23 июня в Нижегородской области действовал режим ракетной опасности. Он продлился меньше часа.
Ранее нижегородцам напомнили, что можно и нельзя делать в случае объявления режима ракетной опасности.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше