Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила БПЛА над Нижегородской областью в ночь на 24 июня

Всего в России сбили 323 беспилотных летательных аппарата.

Источник: Живем в Нижнем

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА самолетного типа на территории Нижегородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего атаке подверглись 19 субъектов страны, а также акватории Азовского и Черного морей. Было перехвачено 323 вражеских беспилотника.

Напомним, что 23 июня в Нижегородской области действовал режим ракетной опасности. Он продлился меньше часа.

Ранее нижегородцам напомнили, что можно и нельзя делать в случае объявления режима ракетной опасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше