Писатель Евгений Водолазкин рассказал воронежцам о современной литературе

Это действительно была моя мечта. Но она менялась постоянно, в мыслях я перепробовал много профессий. Допустим, когда шел мимо киоска с мороженым, то мечтал быть мороженщиком. Я бы все съел, все его запасы… Или мечтал, что у меня есть шапка-невидимка. С ней же можно в такие места попадать!.. У меня в фантазиях было два любимых места — Эрмитаж и женская баня. Туда можно было попасть только в шапке-невидимке. И выйти было трудно. Эрмитаж для меня, в то время гостя Питера, был обобщенным образом музея. Апофеозное место. И я по нему незримо ходил, шлепал статуи по мрамору, пробовал на ощурь картины. Не потому, что меня так волновали и интересовали эти статуи. Просто потому, что это было нельзя делать.