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В Пентагоне заявили об «абсолютно успешных» испытаниях «Золотого купола»

Пит Хегсет: испытание «Золотого купола» прошло абсолютно успешно.

Источник: Комсомольская правда

Первое испытание разрабатываемой США системы противоракетной обороны «Золотой купол» прошло успешно. Об этом в соцсети Х заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Сегодня первый контрольный тест Золотого купола завершился абсолютным успехом», — написал глава американского оборонного ведомства.

По его словам, система динамической автономной обороны безупречно навела, захватила и уничтожила множество приближающихся целей.

Ранее сообщалось, что США планируют вложить более триллиона долларов в создание противоракетной оборонной системы «Золотой купол», призванной нейтрализовать ядерные арсеналы стратегических конкурентов.

При этом в России и Китае выразили обеспокоенность, что «Золотой купол» США сделает космос ареной сражений. То есть будет носить дестабилизирующий характер.

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