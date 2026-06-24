В Пентагоне заявили об «абсолютно успешных» испытаниях «Золотого купола»

«Сегодня первый контрольный тест Золотого купола завершился абсолютным успехом», — написал глава американского оборонного ведомства.
По его словам, система динамической автономной обороны безупречно навела, захватила и уничтожила множество приближающихся целей.
Ранее сообщалось, что США планируют вложить более триллиона долларов в создание противоракетной оборонной системы «Золотой купол», призванной нейтрализовать ядерные арсеналы стратегических конкурентов.
При этом в России и Китае выразили обеспокоенность, что «Золотой купол» США сделает космос ареной сражений. То есть будет носить дестабилизирующий характер.
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