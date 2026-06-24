Трехсотбалльник сказал, как сдал ЕГЭ на максимум

Артём Гумаров — первый трёхсотбалльник в истории Хакасии. В сумме за четыре экзамена — физику, химию, профильную математику и русский язык — он набрал 397 баллов, допустив лишь ошибку в сочинении.
О часах подготовки, поддержке близких и реакции на три «сотки», Артём честно рассказал krsk.aif.ru.
Утро начинается с рекорда.
Артём узнал о том, что получил третий, максимальный результат за экзамен по физике 23 июня. Выпускник признаётся: даже не рассчитывал, что еще раз возьмет высший балл.
«Когда ждали физику, в третью сотку я почти не верил. Обычно трёхсотбалльниками становятся, имея максимум по русскому, а у меня его нет», — говорит Артём.
Радостная новость застала юношу утром. Позвонил друг из Санкт-Петербурга, который мониторил каналы профильных ведомств.
«Ощущения непередаваемые, конечно. Нормально так утро началось! Я очень обрадовался, позвонил всем, кому только можно. Определённо необычные эмоции от того, что я пока единственный такой в регионе», — делится Артём.
По словам юноши, очередному результату он радовался по полной: «Каждый раз я кричал на весь Пригорск, настолько эмоции переполняли».
Ошибка, о которой жалеть бессмысленно.
Настоящие опасения у выпускника вызывал русский язык — он казался самым сложным. Последние полгода юноша уделял ему внимания больше, чем остальным предметам. Единственный первичный балл эксперты сняли за грамматические нормы в сочинении.
«Я этим 97 баллам по русскому был рад больше, чем каждой сотке по остальным предметам, — рассуждает школьник. — Сейчас, когда пришли все результаты, есть, конечно, мысль о том, что одна ошибка отделяет от звания четырёхсотбалльника. Но это не так важно. В совокупности с индивидуальными достижениями у меня есть больше 300 баллов для поступления. Главная задача же — поступить в вуз мечты, а не получить красивые цифры».
Практика вместо заучивания.
Путь к рекорду начался в июне прошлого года. Физику и химию Артём осваивал в онлайн-школе, математику и русский язык изучал в большей степени самостоятельно. Подготовка занимала практически всё свободное время. Выпускник смотрел вебинары по ночам, делая паузы на прогулки с друзьями при отсутствии жестких дедлайнов.
«Я никогда ничего не заучивал, делал огромное количество практики, всё запоминается само, пока решаешь задания, — вспоминает процесс подготовки юноша. — Русский язык поэтому и стал самым сложным для меня — там нужно было сидеть и учить, обычное нарешивание заданий не помогает запомнить весь материал, а по русскому он огромный».
Совмещать интенсивную подготовку к экзаменам со школьными уроками было непросто. Юноша обучался в черногорском лицее. Он старался договариваться с преподавателями, чтобы освободить часы для решения тестов вместо стандартных уроков.
«Лицей невероятно крутой, там сидят очень умные люди, в особенности учителя математики, русского и химии. Они действительно любят своё дело, и это видно по тому, насколько сильно они вовлечены в подготовку к экзаменам. Я обращался с трудными темами к учителям, и мне никогда не отказывали. В онлайн-школе не всегда получается добиться подробных ответов на свои вопросы. Мои баллы — это определённо и заслуга моих школьных наставников», — уверен лицеист.
В периоды сильных нагрузок желания всё бросить совершенно не возникало. Выпускник шел к поставленной цели спокойно. Помогала вера в него семьи и друзей.
«Я шёл к цели, знал, что мне это надо, это моё будущее. Друзья всегда поддерживали, интересовались моим прогрессом. Всё хорошо было, без какой-либо паники», — добавляет Артём.
Курс на Бауманку.
Свой досуг рекордсмен планировал заранее. В течение учебного года он составил список занятий на лето.
«В период подготовки я накидывал себе список, чем заняться после экзаменов, какие фильмы и сериалы посмотреть. Сейчас я потихоньку выполняю его. Жду, пока мои друзья и родственники со всех уголков страны приедут к себе домой — в Хакасию — на каникулы», — рассказывает выпускник.
Будущим одиннадцатиклассникам он советует начинать работу заранее.
«Самый главный совет — относиться к подготовке к русскому языку так же серьёзно, как и к профильным предметам, — резюмирует Артём Гумаров. — Многие недооценивают объём информации. За лето, пользуясь открытыми материалами годовых курсов, можно получить хорошую базу, и в сентябре будет намного легче набрать темп и не сбавлять его».
Напомним, ранее единственная выпускница рассказала, каково это — учиться без одноклассников.