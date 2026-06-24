Трехсотбалльник сказал, как сдал ЕГЭ на максимум

«Я этим 97 баллам по русскому был рад больше, чем каждой сотке по остальным предметам, — рассуждает школьник. — Сейчас, когда пришли все результаты, есть, конечно, мысль о том, что одна ошибка отделяет от звания четырёхсотбалльника. Но это не так важно. В совокупности с индивидуальными достижениями у меня есть больше 300 баллов для поступления. Главная задача же — поступить в вуз мечты, а не получить красивые цифры».