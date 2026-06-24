Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с топливом в Нижегородской области

Сейчас регион полностью обеспечен бензином и дизелем в необходимом объеме.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел оперативный штаб для нормализации ситуации с бензином в регионе. Об этом он сообщил в соцсетях.

Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас Нижегородская область полностью обеспечена топливом в необходимом объеме, регион не вводит никаких ограничений в этой сфере.

По словам губернатора, основной причиной очередей и ограничений топливных компаний стал спекулятивный ажиотаж. На ряде заправок объем реализации достигал 170% от нормального уровня. Поэтому объем поставок даже увеличили, чтобы ситуация стабилизировалась.

На оперативном штабе с Министерством энергетики России, а также с руководством компании «Лукойл» были согласованы конкретные объемы и графики поставок бензина на АЗС. Это коснется и независимых операторов в отдаленных муниципалитетах региона.

Отдельное решение было принято в отрасли сельского хозяйства для поддержки фермеров и малых производителей. Нижегородский Минсельхоз может использовать до 280 тонн топлива в день. Крупные предприятия будут работать напрямую с НПЗ, а небольшие — брать топливо у посредников. При этом исключаются спекулятивные наценки и предоплата.

Напомним, что Глеб Никитин также проверил, как работает заправка «Лукойл» на улице Родионова в Нижнем Новгороде.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что ФАС и онлайн‑платформы объединились против перекупщиков топлива.

Узнать больше по теме
Компания «Лукойл»: успешный российский концерн, на котором можно заработать в 2026 году
Название этого российского концерна мы слышим регулярно. Но историю компании «Лукойл» знают не все. Собрали главную информацию в одном месте.
Читать дальше