Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с топливом в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел оперативный штаб для нормализации ситуации с бензином в регионе. Об этом он сообщил в соцсетях.
Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас Нижегородская область полностью обеспечена топливом в необходимом объеме, регион не вводит никаких ограничений в этой сфере.
По словам губернатора, основной причиной очередей и ограничений топливных компаний стал спекулятивный ажиотаж. На ряде заправок объем реализации достигал 170% от нормального уровня. Поэтому объем поставок даже увеличили, чтобы ситуация стабилизировалась.
На оперативном штабе с Министерством энергетики России, а также с руководством компании «Лукойл» были согласованы конкретные объемы и графики поставок бензина на АЗС. Это коснется и независимых операторов в отдаленных муниципалитетах региона.
Отдельное решение было принято в отрасли сельского хозяйства для поддержки фермеров и малых производителей. Нижегородский Минсельхоз может использовать до 280 тонн топлива в день. Крупные предприятия будут работать напрямую с НПЗ, а небольшие — брать топливо у посредников. При этом исключаются спекулятивные наценки и предоплата.
Напомним, что Глеб Никитин также проверил, как работает заправка «Лукойл» на улице Родионова в Нижнем Новгороде.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что ФАС и онлайн‑платформы объединились против перекупщиков топлива.