Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с топливом в Нижегородской области

Отдельное решение было принято в отрасли сельского хозяйства для поддержки фермеров и малых производителей. Нижегородский Минсельхоз может использовать до 280 тонн топлива в день. Крупные предприятия будут работать напрямую с НПЗ, а небольшие — брать топливо у посредников. При этом исключаются спекулятивные наценки и предоплата.