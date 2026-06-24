Стало известно, что положено сотруднику, замещающему другого работника в отпуске

Сотрудник, который берёт на себя задачи коллеги, ушедшего в отпуск, вправе получить за это дополнительную оплату, сообщает NEWS.ru. Выполнение чужих трудовых функций должно быть официально закреплено в документах. Однако на деле это часто происходит без надлежащего оформления или согласия самого работника.