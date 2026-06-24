Стало известно, что положено сотруднику, замещающему другого работника в отпуске

Сотрудник, который берёт на себя задачи коллеги, ушедшего в отпуск, вправе получить за это дополнительную оплату, сообщает NEWS.ru. Выполнение чужих трудовых функций должно быть официально закреплено в документах. Однако на деле это часто происходит без надлежащего оформления или согласия самого работника.
Если человек в период отсутствия сослуживца совмещает его обязанности со своей основной работой, такая дополнительная нагрузка должна компенсироваться деньгами.
Величина выплаты определяется по договорённости сторон. При этом начальник не может требовать от подчинённого выполнения лишних задач без его согласия и официального оформления.
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