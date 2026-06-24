Режим НМУ снова продлили в Красноярском крае до 25 июня

Режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярском крае вновь продлён — теперь до вечера 25 июня. Причина — сохраняющаяся сухая и безветренная погода, пояснил глава краевого минэкологии Владимир Часовитин.
НМУ действует в крае с 16 июня, и за это время ограничения уже продлевались неоднократно. Мониторинг качества воздуха ведётся круглосуточно.
Жителей призывают сообщать о возможных нарушениях по телефону экологической горячей линии: 8−800−20−11−116.
Ранее мы сообщали, что смог от лесных пожаров окутал города и сёла Сибири.