В России за пять месяцев выявили 127 завозных случаев лихорадки денге

С начала 2026 года в России зарегистрировали 127 завозных случаев лихорадки денге. Для сравнения, за 2025 год было выявлено 178 похожих случаев, уточнили в Роспотребнадзоре в «Максе». В ведомстве при этом подчеркнули, что риск распространения инфекции в стране отсутствует, возможны лишь единичные завозы.