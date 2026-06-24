Красноярцам рассказали, почему в дом приходят тараканы и как с ними справиться

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Тараканы остаются одними из самых распространенных нежелательных «соседей» в жилых домах и квартирах. Появление даже одного насекомого часто говорит о том, что поблизости уже есть их скрытая популяция.
В Роспотребнадзоре по краю поясняют, что тараканы не всегда появляются из-за грязи. Они легко приспосабливаются к разным условиям и могут проникать в квартиры из соседних помещений, через вентиляцию, щели, а также попадать вместе с вещами, продуктами или багажом.
Особенно привлекательными для них становятся доступ к воде и остатки пищи. Поэтому основой профилактики специалисты называют перекрытие источников питания и влаги: хранение продуктов в закрытой таре, уборку крошек и жира с поверхностей, устранение протечек и сухую кухню на ночь.
Также важно заделывать щели в стенах, плинтусах и вокруг труб — именно там насекомые часто прячутся и перемещаются между помещениями.
Если бытовые средства не помогают и количество насекомых увеличивается, специалисты рекомендуют обращаться в профессиональные службы дезинсекции.