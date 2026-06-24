Красноярцам рассказали, почему в дом приходят тараканы и как с ними справиться

В Роспотребнадзоре по краю поясняют, что тараканы не всегда появляются из-за грязи. Они легко приспосабливаются к разным условиям и могут проникать в квартиры из соседних помещений, через вентиляцию, щели, а также попадать вместе с вещами, продуктами или багажом.