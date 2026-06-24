Гусев: ночью 24 июня в Воронежской области сбили 21 БПЛА, повреждены стекла частного дома и крыша гаража

Воронежская область находится уже больше 20 часов в зоне налета БПЛА. Ночью 24 июня снова была массированная атака дронов на регион.
— Дежурные силы ПВО в небе над 10 районами Воронежской области уничтожили 21 беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из районов в результате падения обломков повреждены остекление частного дома и крыша гаража, — сообщил глава региона Александр Гусев.
Режим опасности атаки БПЛА сохраняется, соблюдайте рекомендации спасателей.
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