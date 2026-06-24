В Воронеже показали чудом сохранившиеся работы художников театра

Рисунки и макеты, костюмы и куклы к знаковым спектаклям последних 30 лет собрали на масштабной выставке «Создатели миров». Воронежцы впервые в такой полноте могут обозреть творчество шести выдающихся художников, которые работали с местными театрами. Их эскизы — настоящие произведения искусства.
«Лапшедром» и «Хармсбург» в ТЮЗе, «Самоубийца» и «Собачье сердце» в драме, «Дядюшкин сон» в Камерном и «Дневник Анны Франк» в оперном, «Озерный мальчик» и «Мертвые души» в кукольном… Многие спектакли давно сняты с репертуара, но живы в памяти зрителей. К 150-летию Союза театральных деятелей РФ в воронежском художественном музее имени И. Крамского решили разыскать и показать публике то, что осталось от легендарных постановок.
— Когда спектакль убирают из афиши, костюмы и реквизит к нему обычно долго не живут. Что-то перешивают, переделывают и перекрашивают для других постановок, что-то списывают. По сути, полноценный музей у нас есть только в театре кукол — там выставлены куклы и некоторые элементы сценографии. Некоторые костюмы сумели сберечь технические службы Камерного театра (где, кроме того, на постоянной основе действует галерея с эскизами художника Юрия Гальперина. — «РГ»). Но в основном то, что уцелело, сохранилось чудом — в семьях героев. Думаю, лет через пять мы бы такую выставку уже не собрали… — отметила куратор проекта, главный научный сотрудник музея имени И. Крамского Валерия Меремьянина.
В экспозицию включили более 300 предметов. Посетитель движется как бы по разным уголкам театра, заглядывая в мастерскую то одного, то другого художника.
Первый шаг — в «Закулисье», где поместили работы Валерия Кочиашвили. Он прослужил в воронежском театре оперы и балета без малого полвека и скончался в 2024 году. Как главный художник оформил самые знаковые постановки и не раз получал за профессиональные награды. Для людей театра он был просто Валико — открытый, радушный, полный идей. На выставке можно увидеть эскизы и маски к «Щелкунчику», самому посещаемому балету в репертуаре театра, а также рисунки, костюмы и бутафорию к сравнительно новым постановкам «Корсар» и «Пер Гюнт». На премьеру последнего мастер уже не смог прийти… Стиль Кочиашвили — это жизнерадостный колорит, интерес к восточной тематике, грандиозные мягкие декорации («задники» и боковые занавесы на сцене) и обилие мелких деталей в костюмах.
Когда спектакль убирают из афиши, костюмы и реквизит к нему обычно долго не живут.
Раздел «Театральные мастерские» погружает в мир Юрия Гальперина и Алексея Голода. Художники одного поколения, они приехали в Воронеж в 1980-е из разных городов и во многом определили его тогдашнее театральное «лицо».
Гальперин был соратником режиссера Михаила Бычкова, оформлял его спектакли в ТЮЗе и новом Камерном театре. С конца 1990-х жил в Москве и сотрудничал с ведущими театрами — Вахтанговским и на Малой Бронной, РАМТом и театром имени А. Пушкина, работал за рубежом. Вдова художника Тамара Цыганова, актриса Камерного театра, сохранила цветные слайды со сценами из его ранних воронежских спектаклей «Ночь перед Рождеством», «Над пропастью во ржи», «Каштанка», «Палата № 6» (их показывают в специальных лайтбоксах). В ТЮЗе нашелся костюм Свиньи, в котором Тамара Владимировна сама играла в «Кошкином доме», в Камерном — несколько платьев из «Дядюшкиного сна», который получил несколько номинаций на «Золотую маску».
Куратор выставки обратила внимание на то, что Юрий Гальперин настолько глубоко чувствовал мировую живопись, что даже в прикладных его вещах видны отсылки к великим мастерам — например, к Брейгелю в авангардной афише к постановке «Хармсбург, или история дерущихся». Выпускник Краснодарского художественного училища, он очень хорошо владел объемом и цветом. На эскизах придавал персонажам характерные позы и выражения лиц, прописывал фоны. По выражению Михаила Бычкова, создавал к каждому спектаклю отдельную «планету» и переселял на нее героев. Пышное жабо Князя К, фантастический головной убор с подсветкой — актеры признавались, что костюм нередко становился для них ключом к роли.
Сохранились и личные вещи художника. К примеру, стул — на нем может (и должен! для творческой подпитки, — уверяет вдова) посидеть любой желающий. Мебель использовалась в каком-то из спектаклей и, став ненужной, перекочевала в кабинет Гальперина. На столе — расписанная им керамика, кисти, приспособления для работы темперой. Сегодня такой ручной труд постепенно уходит из практики сценографов: большинство рисует на электронных планшетах.
Алексей Голод прожил всего 37 лет, но оставил в театральном мире очень яркий след. В тандеме с режиссером Анатолием Ивановым они создали целую серию постановок, которые становились событиями. Его стиль сформировался в Казанском художественном училище.
— В его творчестве потрясает любовь к макетам, где не просто размечено пространство сцены, а сделана каждая деталь, которая имеет свой смысл. Вдова Наталья Мирандола (актриса драматического театра имени А. Кольцова) сохранила много таких работ. В 1990е годы, когда материалы было не достать, художник создавал макеты буквально из марли и каких-то кусочков — дерева, металла. Причем в них были уже и персонажи: все фигуры даны в движении, в живых позах. Театр предоставил нам три костюма к спектаклям «Бешеные деньги» и «Беда от нежного сердца», семья — краски и кисти Алексея Голода. Обратите внимание на то, что кисти подобраны разной толщины: как рисовальщик он великолепно пользовался линией, цветом… Перед нами однозначно художник первого уровня, у которого могли бы проходить персональные выставки — не только как сценографа, но и как графика, — подчеркнула Валерия Меремьянина.
Пространство «Сцена» знакомит с поэтикой кукольного театра через работы Елены Луценко и Александра Ечеина. Оба служат в воронежском «Шуте» имени В. Вольховского. Их кукол легко узнать. Задумчивый «Озерный мальчик» с огромными печальными глазами и чудища-рыбы, востроносый хитрец Чичиков, томные «дамы, приятные во всех отношениях», гигантская карета как образ государства Российского — это детища Елены Леонидовны. Милые зверята, сказочные молодцы и смешные недотепы — это поработал Александр Николаевич.
На антресолях выставлены копии архивных документов: фотографии артистов народного театра в селе Никольском, открытого сестрой Станиславского — Зинаидой Соколовой и ее мужем, воспоминания о дореволюционных спектаклях и гастролях именитых актеров, старые афиши и журналы с программками и либретто постановок 1918−1919 годов.
На выставке можно увидеть рисунки Валерия Кочиашвили к постановке «Пер Гюнт». Мастер до премьеры не дожил… Фото: Татьяна Ткачёва.
Там же — работы Нины Гапоновой, которая была главным художником воронежского театра драмы в 1970—1980-е годы, оформляла оперные и детские спектакли, преподавала в местном училище. Именно она заложила в городе традицию проводить персональные выставки сценографов, доказав, что технические рисунки (часто — с описанием материалов и кроя: тут шерсть, там бархат, здесь юбку подсобрать…) тоже могут быть интересны публике.
В пространстве выставки есть место для «гримерки» (там можно раскрасить эскиз или просто снять свое отражение в зеркале) и импровизированный зрительный зал с экраном, где планируют показывать видеофрагменты старых спектаклей.
— Благодаря экспонатам, которые нашлись в семьях, мы можем увидеть не только окончательный результат работы художников (то, что вынесено на сцену), но и сам творческий процесс, его человеческую сторону и личные качества мастеров, — добавила Валерия Меремьянина.
Выставка «Создатели миров» будет работать до 30 августа по адресу: Воронеж, пр-т Революции, 18. Телефон для справок: (473) 255−38−67. Расписание экскурсий и дополнительных событий — на mkram.ru.