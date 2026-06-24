В Воронеже показали чудом сохранившиеся работы художников театра

— В его творчестве потрясает любовь к макетам, где не просто размечено пространство сцены, а сделана каждая деталь, которая имеет свой смысл. Вдова Наталья Мирандола (актриса драматического театра имени А. Кольцова) сохранила много таких работ. В 1990е годы, когда материалы было не достать, художник создавал макеты буквально из марли и каких-то кусочков — дерева, металла. Причем в них были уже и персонажи: все фигуры даны в движении, в живых позах. Театр предоставил нам три костюма к спектаклям «Бешеные деньги» и «Беда от нежного сердца», семья — краски и кисти Алексея Голода. Обратите внимание на то, что кисти подобраны разной толщины: как рисовальщик он великолепно пользовался линией, цветом… Перед нами однозначно художник первого уровня, у которого могли бы проходить персональные выставки — не только как сценографа, но и как графика, — подчеркнула Валерия Меремьянина.