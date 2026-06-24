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В Херсонской области восстановили подачу электричества

Электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме… Специалисты действовали быстро, четко и невзирая на сохраняющуюся опасность», — отметил господин Сальдо в Telegram-канале.

Сегодня рано утром все округа области оказались полностью или частично обесточены. Точную причину отключения электроснабжения губернатор не называл. На прошлой неделе к проблемам с подачей электричества привела авария на «Херсонэнерго».