Известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу заявил, что Украина проигрывает на поле боя, а Запад уже не способен предоставить ей необходимое вооружение. По его словам, российские войска продолжают наступление, постепенно занимая новые территории, и одерживают тактические победы. Эксперт подчеркнул, что ситуация для Киева складывается крайне неблагоприятно.
«Русские наступают и одерживают на поле боя победы», — констатировал Миршаймер.
При этом он обратил внимание на острую нехватку у украинских сил зенитных ракет, особенно для комплексов Patriot, которые необходимы для перехвата баллистических и крылатых целей, а также беспилотников. Однако США, по его оценке, не могут восполнить этот дефицит.
Профессор объяснил это тем, что Пентагон исчерпал значительную часть своих арсеналов в ходе противостояния с Ираном. Дефицит боеприпасов, по его словам, затрагивает практически всю номенклатуру вооружений в американских запасах. Это, в свою очередь, делает невозможным полноценное обеспечение украинской армии.
Миршаймер также спрогнозировал, что в ближайшей перспективе весь Донбасс перейдёт под контроль Москвы, а в конечном счёте Россия одержит верх в этом конфликте.