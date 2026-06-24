Спросят с мамы? В Красноярском крае за отдых детей у воды ответят родители

Парень пригласил поплыть на ту сторону реки, а когда я засомневалась, спросил: «Ты мне не доверяешь?» Сейчас я бы отказалась, но тогда мы и доплыли, и искупались, хотя я знала, что нельзя и что дно там опасное. Если бы тогда что-то случилось, я бы не хотела, чтобы папа пострадал из-за моей подростковой недальновидности. Сейчас я и сама мама. Работаю с 9.00 до 18.00. Постоянно говорю с детьми о безопасности и всё время волнуюсь. Но не запирать же их дома на целый день", — вздыхает женщина.