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По регионам центральной России движется «Театральный поезд»

Спектакли в залах, на улицах и даже в автобусах пройдут до конца июня в семи городах ЦФО. Артисты передают творческую эстафету, сменяя друг друга в вагонах «Театрального поезда». Двухдневные остановки каждый раз превращаются в мини-фестиваль. Мероприятия проводят как гости, так и местные театры, музеи, вокальные ансамбли, библиотеки и Дома культуры.

Источник: "Российская газета"

Спектакли в залах, на улицах и даже в автобусах пройдут до конца июня в семи городах ЦФО. Артисты передают творческую эстафету, сменяя друг друга в вагонах «Театрального поезда». Двухдневные остановки каждый раз превращаются в мини-фестиваль. Мероприятия проводят как гости, так и местные театры, музеи, вокальные ансамбли, библиотеки и Дома культуры.

Всероссийский культурный проект приурочен к 150-летию Союза театральных деятелей России. При поддержке минкультуры РФ и Президентского фонда культурных инициатив" специальные составы движутся по железной дороге к Москве: из Владивостока и Севастополя. 30 июня они должны встретиться на Киевском вокзале. Всего по стране будет охвачено 43 города. Участниками проекта станет более пяти тысяч актеров из 160 театров.

Города центральной России вошли в «южный» маршрут: позади выступления в Рязани и Тамбове, только что завершился этап в Воронеже с выступлениями целых семи театров. 24 июня «Театральный поезд» встречают в Курске, где, как и в столице Черноземья, выступят труппы из Тамбова и Мичуринска. Следующая остановка — Смоленск: там выступят воронежские и курские артисты — из кукольных театров, драматического и ТЮЗа. Далее в Калугу отправятся смоляне и куряне.

Для показа в рамках проекта отобрали так называемые зрительские постановки — не экспериментальные, не сложные по форме и содержанию, но способные развлечь и вдохновить самую широкую публику, как взрослых, так и детей. Цены на билеты, к слову, достаточно низкие.

А некоторые события и вовсе бесплатны для посещения — необходима лишь регистрация. Это и мастер-классы по актерскому делу, хореографии и изготовлению декораций, и лекции, и тематические экскурсии. Так, в Воронеже на время в первый день фестиваля пустили «театральный автобус», к пассажирам которого то и дело подсаживались артисты, и организовали уличный стендап с шутками о городе и его жителях. А в сквере у старейшего в городе кинотеатра «Спартак» устроили фотовыставку о воронежцах в кино и импровизированный музей кинооборудования. Там же крутили видеозаписи воронежских спектаклей — из архивов и из текущего репертуара.

Участниками мероприятий станут более пяти тысяч актеров из 160 театров.

В Курске бесплатных мероприятий тоже будет много, в основном в зале воинской славы на железнодорожном вокзале. В общественном пространстве «Полугора» запланирована большая концертная программа — с 14.30 до 19 часов. За это время гости увидят спектакли местного колледжа культуры «Завтра была война» и «Эшелон» по произведениям Бориса Васильева и Михаила Рощина, а также «Фабричную девчонку» по пьесе Александра Володина. В перерывах будет выступать театр песни «Калейдоскоп».

В Калуге в сквере у драмтеатра покажут спектакли любительских коллективов — народного театра города Людиново, студии «Мечта» из Обнинска, театра Натальи Грибановой «Открытые двери» из областного центра.

Подробное расписание событий для каждого города можно посмотреть в разделе «Программа» на сайте проекта «театральный поезд» — poezd.stdrf.ru.

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