По регионам центральной России движется «Театральный поезд»

А некоторые события и вовсе бесплатны для посещения — необходима лишь регистрация. Это и мастер-классы по актерскому делу, хореографии и изготовлению декораций, и лекции, и тематические экскурсии. Так, в Воронеже на время в первый день фестиваля пустили «театральный автобус», к пассажирам которого то и дело подсаживались артисты, и организовали уличный стендап с шутками о городе и его жителях. А в сквере у старейшего в городе кинотеатра «Спартак» устроили фотовыставку о воронежцах в кино и импровизированный музей кинооборудования. Там же крутили видеозаписи воронежских спектаклей — из архивов и из текущего репертуара.