Mash: Мария Кожевникова с мужем вывезли все вещи из дома, который снимали 12 лет

Как рассказал источник, с 2007 по 2019 год Васильев жил в двухэтажном особняке на берегу Волги в деревне Шоша. Сначала дом он делил с деловым партнером, а позже поселился там с семьей. Ежемесячная арендная плата составляла около 10 тысяч долларов.