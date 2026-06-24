Mash: Мария Кожевникова с мужем вывезли все вещи из дома, который снимали 12 лет

Актриса Мария Кожевникова с мужем Евгением Васильевым вынесли все вещи из дома, который снимали 12 лет. Об этом в среду, 24 июня, пишет Mash.
Хозяин утверждает, что супруги якобы забрали технику, выкрутили лампочки и сняли унитаз. По его словам, они это сделали из-за долга в 375 тысяч долларов, которые супруг актрисы якобы занял в счет аренды.
Как рассказал источник, с 2007 по 2019 год Васильев жил в двухэтажном особняке на берегу Волги в деревне Шоша. Сначала дом он делил с деловым партнером, а позже поселился там с семьей. Ежемесячная арендная плата составляла около 10 тысяч долларов.
В 2014 году владелец недвижимости Виктор Лепницкий решил приобрести жилье в испанской Малаге для молодой супруги. Тогда Васильев якобы предложил выплатить аренду авансом и оформить долговую расписку на 375 тысяч долларов по курсу того времени. Лепницкий согласился.
По словам владельца, Васильев постоянно уклонялся от подписания договора аренды и затягивал выезд. Когда вопрос дошел до выселения, с него пришлось брать отдельную расписку с обязательством освободить дом. В итоге семья покинула дом в присутствии участкового.
После переезда жильцы вывезли все движимое имущество, включая сантехнику. Затем Васильев обратился в суд, заявив, что расписка не имеет отношения к аренде и является подтверждением займа. По его версии, в доме он проживал бесплатно, а Лепницкий оставался его должником.
Тушинский районный суд поддержал позицию истца. Кроме того, из-за роста курса валют размер требований увеличился. Для погашения задолженности у бывшего владельца была изъята гостиница, а под угрозой взыскания оказался и сам дом.
Ответчиком по делу выступает сын Виктора Лепницкого, поскольку именно на него зарегистрирована недвижимость. Сам 64-летний предприниматель сейчас живет в московском районе Митино с девятью кошками, лишившись значительной части своего состояния, передает Telegram-канал.
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