Shot: Стивен Сигал снизил цену особняка в Подмосковье на 50 миллионов рублей

Сигал выставил недвижимость на продажу несколько месяцев назад, объяснив решение фразой «Время пришло». Позже актер заявил, что не планирует покидать Россию, а лишь хочет улучшить свои жилищные условия. С 2019 года он постоянно проживает в Подмосковье, передает Telegram-канал.