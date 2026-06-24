Shot: Стивен Сигал снизил цену особняка в Подмосковье на 50 миллионов рублей

Американский актер Стивен Сигал снизил стоимость своего особняка в Подмосковье на 50 миллионов рублей. По данным Shot, теперь недвижимость выставлена на продажу за 650 миллионов рублей вместо прежних 700 миллионов.
Как утверждает канал, дом не удается продать уже более полугода. Представитель актера также сообщил, что при переговорах потенциальный покупатель может рассчитывать на дополнительную скидку.
Недвижимость расположена в коттеджном поселке «Конус» в селе Усово Одинцовского округа. На участке площадью 15 соток находятся основной и гостевой дома. В особняке площадью около 500 квадратных метров оборудованы четыре спальни, семь санузлов, кинотеатр, винная комната и отдельное помещение для хранения чемоданов. В гостевом доме расположены баня и сауна.
Сигал выставил недвижимость на продажу несколько месяцев назад, объяснив решение фразой «Время пришло». Позже актер заявил, что не планирует покидать Россию, а лишь хочет улучшить свои жилищные условия. С 2019 года он постоянно проживает в Подмосковье, передает Telegram-канал.
При этом специалист по недвижимости Юрий Паршиков еще зимой рассказал, что стоимость особняка голливудского актера Стивена Сигала в Подмосковье завышена. Реальная стоимость дома значительно отличается.