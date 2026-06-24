В Красноярском крае за отдых детей у воды ответят родители

Лето — долгожданная пора для детей и тревожная — для родителей. Школы и секции закрыты, взрослые на работе, и ребята большую часть дня предоставлены сами себе. Когда солнце и велосипед зовут на улицу, удержать дома не способен даже смартфон.
А в жару так тянет к воде! Но, к сожалению, не все возвращаются после купания с друзьями или в одиночку. С 2021 года в водоёмах Красноярского края утонули более 55 несовершеннолетних. В регионе ищут эффективное решение проблемы и рассматривают возможность повлиять на ситуацию с помощью взрослых.
Только под присмотром.
На заседании краевого парламента региональная прокуратура внесла на рассмотрение проект, подразумевающий поправки в ст. 15 закона края «О защите прав ребёнка».
Согласно документу, дети до 14 лет не должны находиться у водоёмов и купаться в них без присмотра родителей или законных представителей. Если полиция в ходе рейдов зафиксирует нарушения, административную ответственность будут нести мамы и папы, а также лица, осуществляющие мероприятия с участием детей, юрлица и предприниматели.
По информации первого заместителя прокурора Красноярского края Артёма Шибакова, анализ трагических случаев позволяет сделать вывод: основная причина гибели несовершеннолетних на воде — отсутствие контроля со стороны родителей и других взрослых.
«Не запирать же дома».
По словам депутата Елены Пензиной, подростки не всегда следуют предостережениям родителей, и чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить себя в школьном возрасте. Взрослые же в силу занятости физически не способны обеспечить детям 100% контроля.
Согласна с этим и мама трёх детей Анна Егорова. "Когда мы жили в Лесосибирске, отец часто рассказывал, сколько людей утонуло, купаясь в Енисее, и запрещал плавать на лодке на другой берег, куда многие отправлялись позагорать. Я и не думала ослушаться, пока не влюбилась.
Парень пригласил поплыть на ту сторону реки, а когда я засомневалась, спросил: «Ты мне не доверяешь?» Сейчас я бы отказалась, но тогда мы и доплыли, и искупались, хотя я знала, что нельзя и что дно там опасное. Если бы тогда что-то случилось, я бы не хотела, чтобы папа пострадал из-за моей подростковой недальновидности. Сейчас я и сама мама. Работаю с 9.00 до 18.00. Постоянно говорю с детьми о безопасности и всё время волнуюсь. Но не запирать же их дома на целый день", — вздыхает женщина.
Запреты и возможности.
Красноярка Анастасия П. считает предложенные поправки в закон неплохой инициативой. Но возложить ответственность проще, чем её реализовать, говорит девушка.
«Брат занимается прокатом плавсредств. Получается, он как предприниматель должен будет следить за безопасностью детей, которые гуляют рядом с его павильоном на набережной? Как успевать работать и отгонять ребятишек от воды? Будут ли они слушаться чужого дядю?» — рассуждает Анастасия.
Жительница краевого центра считает, что наряду с запретами должны быть и возможности — работающие летом и доступные по цене кружки и клубы для школьников, а за детьми у воды должны следить специалисты — спасатели или полицейские.