В Смидовичском районе ЕАО охранник украл экскаватор за три миллиона и спрятал его в лесу

В Смидовичском районе Еврейской автономной области полицейские раскрыли дерзкую кражу дорогостоящей строительной техники. Охранник предприятия похитил экскаватор стоимостью более трёх миллионов рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, 36-летний местный житель работал охранником в электромонтажной компании и имел доступ к ключам от рабочего экскаватора. Воспользовавшись отсутствием видеонаблюдения, во время утренней пересменки он проник в сторожку и взял ключи от техники стоимостью 3 175 200 рублей. Поскольку сам управлять спецтехникой он не умел, злоумышленник обратился за помощью к знакомому. Чтобы ввести его в заблуждение, он сообщил, что экскаватор неисправен и его нужно перегнать в лесополосу, откуда позже его отправят на ремонт.
Похититель спрятал технику в лесу в небольшом углублении и замаскировал её ветками, после чего вернул ключи на рабочее место. Однако скрыть преступление не удалось. Подозреваемый полностью признал вину. Экскаватор изъят и будет возвращён законному владельцу.
Следователем ОМВД России по Смидовичскому району возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, совершённая в особо крупном размере». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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