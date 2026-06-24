В Смидовичском районе ЕАО охранник украл экскаватор за три миллиона и спрятал его в лесу

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО, 36-летний местный житель работал охранником в электромонтажной компании и имел доступ к ключам от рабочего экскаватора. Воспользовавшись отсутствием видеонаблюдения, во время утренней пересменки он проник в сторожку и взял ключи от техники стоимостью 3 175 200 рублей. Поскольку сам управлять спецтехникой он не умел, злоумышленник обратился за помощью к знакомому. Чтобы ввести его в заблуждение, он сообщил, что экскаватор неисправен и его нужно перегнать в лесополосу, откуда позже его отправят на ремонт.