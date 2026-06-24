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В Хабаровске дом на Фрунзе украсят муралом с музыкой и Амуром

Фасад на улице Фрунзе превратят в арт-историю о городе и его памяти.

В Хабаровске на фасаде дома по улице Фрунзе, 56 появится мурал, который уже называют одной из самых необычных городских работ этого сезона, — сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».

Открытие состоится 26 июня в 16:00.

Проект «Плавно Амур свои волны несёт» реализуется в рамках инициативы «Шуми, Восток. Муралы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Идея работы — соединить город, музыку и время. Здесь дореволюционная история региона переплетается с образом Амура, который будто проходит сквозь разные эпохи Хабаровска.

На стене это выражено через плавные голубые линии — они символизируют течение реки, которое не останавливается и связывает прошлое с настоящим.

Одним из ключевых образов стал Александр Вертинский — «Русский Пьеро», связанный с культурой восточной эмиграции. На открытии прозвучат романсы, чтобы мурал зазвучал вместе с музыкой.

Позже работу включат в экскурсионные маршруты города. Она станет новой точкой, через которую можно будет по-новому увидеть культурную карту Хабаровска.