В Хабаровске дом на Фрунзе украсят муралом с музыкой и Амуром

В Хабаровске на фасаде дома по улице Фрунзе, 56 появится мурал, который уже называют одной из самых необычных городских работ этого сезона, — сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».
Открытие состоится 26 июня в 16:00.
Проект «Плавно Амур свои волны несёт» реализуется в рамках инициативы «Шуми, Восток. Муралы» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Идея работы — соединить город, музыку и время. Здесь дореволюционная история региона переплетается с образом Амура, который будто проходит сквозь разные эпохи Хабаровска.
На стене это выражено через плавные голубые линии — они символизируют течение реки, которое не останавливается и связывает прошлое с настоящим.
Одним из ключевых образов стал Александр Вертинский — «Русский Пьеро», связанный с культурой восточной эмиграции. На открытии прозвучат романсы, чтобы мурал зазвучал вместе с музыкой.
Позже работу включат в экскурсионные маршруты города. Она станет новой точкой, через которую можно будет по-новому увидеть культурную карту Хабаровска.