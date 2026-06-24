Тигренок «Тигрис» станет индикатором невесомости для хабаровского космонавта

— Я бы сказал, что тот, кто выбрал этот путь и решил стать космонавтом, пройти отбор, подготовку и выполнять космические полеты, должен в первую очередь понять: это не просто временная работа или задача. Это посвящение. Нужно посвятить себя этой деятельности, приложить все усилия, которые есть, а иногда даже использовать резервы, о которых вы не подозреваете, чтобы успешно и эффективно пройти всю подготовку, преодолеть все трудности — а их будет очень много. Нужна внутренняя вера в то, что это действительно твой путь в жизни, твоя задача, может быть, даже судьба. Этот внутренний стержень, эта сила необходимы, чтобы все преодолеть. Но при этом я хочу сказать: несмотря на всю сложность процесса отбора, все возможно, если приложить достаточно усилий, — подытожил некогда участник первого отбора в отряд космонавтов Пётр Дубров.