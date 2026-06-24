Тигренок «Тигрис» станет индикатором невесомости для хабаровского космонавта

Предполетная пресс-конференция основного и дублирующего экипажей МКС-75 состоялась в Центре подготовки космонавтов. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», командиром основного экипажа был назначен хабаровский космонавт Пётр Дубров, а сам запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-29» запланирован на середину июля этого года.
За время общения космонавты успели ответить на более чем 20 вопросов. Пётр Дубров рассказал о предстоящей работе на станции, задачах внекорабельной деятельности и научных экспериментах, про использование искусственного интеллекта для выполнения различных задач.
Также ответил Пётр Дубров и на вопрос о том, что послужит ему в качестве индикатора невесомости: о наступлении микрогравитации космонавту «сообщат» щенок и тигренок «Тигрис», которого ему смастерила племянница Екатерина. У других членов экипажа также будут свои индикаторы. Так, космонавт Роскосмоса Анна Кикина родом из Новосибирска, а потому ее символом станет изображенный на гербе этого города соболь.
Напомнил командир основного экипажа МКС-75 и о выбранном позывном — «тигрисе»:
— Мне хотелось, чтобы он олицетворял опору, силу, энергию и при этом был связан с моим родным краем — Дальним Востоком. Поэтому сомнений практически не было: дальневосточный, амурский тигр — это самый яркий и сильный представитель нашего региона, поэтому именно его я решил взять в качестве символа нашего экипажа. Позывной «тигрис» — часть латинского названия этого вида на латыни. И когда я стал изучать этот вопрос, то выяснил, что таким же именем называлась лодка Тура Хейердала, на которой он в 1978 году отправился в своё знаменитое путешествие. И этот дух исследования, стремление путешествовать, открывать и изучать новое мне тоже хотелось вложить в символ своего позывного, — цитирует пресс-служба Центра подготовки космонавтов слова Петра Дуброва.
В свою очередь командир дублирующего экипажа Дмитрий Петелин, чей предыдущий полет продолжался 370 суток, ответил на вопрос о готовности к длительной работе на орбите, а также выразил благодарность Петру Дуброву:
— Я был одним из первых пользователей его детища, той программы, которая позволила нам оптимизировать работу с расписанием и документацией на борту МКС. Это действительно серьезный скачок, настоящий прорыв, очень серьезная помощь экипажам. И очень радостно, что среди космонавтов есть профессиональный программист — такого на самом деле еще никогда не было. И Петр уже внес серьезный вклад в работу на станции, — подчеркнул Дмитрий Петелин.
Задали присутствующие и вопрос о том, каким спортом нужно заниматься будущим космонавтам. На что действующие покорители космоса отметили, что любой спорт способен развить важные для социума навыки, но для комплексного развития личности, нужно не забывать и про другие занятия.
К слову, напомним, что в Центре подготовки космонавтов вскоре завершится отбор в отряд космонавтов.
— Я бы сказал, что тот, кто выбрал этот путь и решил стать космонавтом, пройти отбор, подготовку и выполнять космические полеты, должен в первую очередь понять: это не просто временная работа или задача. Это посвящение. Нужно посвятить себя этой деятельности, приложить все усилия, которые есть, а иногда даже использовать резервы, о которых вы не подозреваете, чтобы успешно и эффективно пройти всю подготовку, преодолеть все трудности — а их будет очень много. Нужна внутренняя вера в то, что это действительно твой путь в жизни, твоя задача, может быть, даже судьба. Этот внутренний стержень, эта сила необходимы, чтобы все преодолеть. Но при этом я хочу сказать: несмотря на всю сложность процесса отбора, все возможно, если приложить достаточно усилий, — подытожил некогда участник первого отбора в отряд космонавтов Пётр Дубров.