«Лидеры растут здесь»: школьники летней смены гимназии № 16 познакомились со стендом РУСАЛа и Эн+

«С каждым разом я узнаю все больше интересного, бываю в новых локациях и каждый раз что-то открываю для себя. На стенде РУСАЛа было интересно узнать, насколько алюминий полезен и как много компания делает для людей. Еще мне понравился голосовой помощник Алеся — с ней было очень интересно общаться», — поделилась Ксения.