«Лидеры растут здесь»: школьники летней смены гимназии № 16 познакомились со стендом РУСАЛа и Эн+

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Школьники летней смены гимназии № 16 посетили интерактивный стенд РУСАЛа и Эн+ в красноярском филиале Национального центра «Россия». Экскурсия прошла в экспозиции «Энергия людей — энергия Красноярского края», где история, промышленность, природа, культура и технологии региона представлены в современном мультимедийном формате.
На стенде РУСАЛа ребята узнали, как устроена алюминиевая отрасль, где используется алюминий и какие профессии будут востребованы на промышленных предприятиях. Особое внимание школьников привлекли зона профессий будущего, голосовой помощник Алеся и стенд с предметами из алюминия.
Через интерактивные экспонаты детям показали, что этот металл окружает человека каждый день — в транспорте, строительстве, энергетике, городской инфраструктуре и технологиях завтрашнего дня.
«Наш интерактивный стенд — это территория, где мы можем ярко и увлекательно рассказать взрослым и детям любого возраста про масштабное производство и показать наглядно предметы из алюминия, без которых наша современная жизнь уже немыслима. Мы рассчитываем, что интерактивы нашей площадки станут для ребят мощным профориентационным инструментом и помогут в будущем сделать металлургические специальности приоритетными при выборе профессии», — рассказала Елена Южакова, директор департамента региональных проектов АО «РУСАЛ Менеджмент».
Интерактивная экспозиция РУСАЛа и Эн+ открыта в Национальном центре «Россия» как долгосрочный просветительский проект. Она рассказывает о роли алюминия, чистой энергии, современных промышленных технологиях, социальных вложениях и волонтерских программах в развитии Красноярского края.
Взрослые участники экскурсии также узнали про историю создания компании РУСАЛ, созданной Олегом Дерипаска, о возрождении алюминиевой отрасли и продвижении алюминия на внутреннем рынке.
Педагог гимназии № 16 Ирина Головинская отметила, что такие экскурсии помогают детям лучше понимать регион, в котором они живут, и видеть связь школьных знаний с реальной экономикой.
«Мы работаем с детьми, а дети — это будущее края и страны. Поэтому важно приводить их туда, где интересно и современно рассказывают о Красноярском крае, его возможностях и предприятиях. Было приятно видеть, как ребята отвечают на вопросы, включаются в экскурсию, узнают новое. Прирастать знаниями — это всегда важно», — сказала Ирина Головинская.
По ее словам, детям важно знать о крупных промышленных компаниях региона, потому что именно здесь формируется представление о будущих профессиях.
«Хочется, чтобы наши дети были образованными, понимали, где они живут, какие предприятия работают рядом, какие возможности открываются в регионе. Лидеры растут здесь, на месте», — подчеркнула педагог.
Отдельный блок стенда посвящен зеленому алюминию и экологической модернизации производства. Школьники узнали, что РУСАЛ развивает технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду. Одна из ключевых тем — строительство нового КрАЗа, которое должно повысить экологичность производства алюминия в Красноярске. Ожидаемый эффект для города — снижение выбросов бензпирена на новом производстве до нуля и сокращение выбросов фторидов на 66%.
Школьница Ксения рассказала, что пришла в Наццентр уже в третий раз, но каждый визит открывает для нее новые детали.
«С каждым разом я узнаю все больше интересного, бываю в новых локациях и каждый раз что-то открываю для себя. На стенде РУСАЛа было интересно узнать, насколько алюминий полезен и как много компания делает для людей. Еще мне понравился голосовой помощник Алеся — с ней было очень интересно общаться», — поделилась Ксения.
Еще один участник экскурсии, школьник Максим, отметил, что стенд помогает по-новому посмотреть на промышленность и профессии будущего.
«Я раньше знал, что в Красноярске есть большой алюминиевый завод, но здесь стало понятнее, как все связано: производство, экология, технологии, энергетика, искусственный интеллект. Особенно запомнилось, что алюминий можно использовать в самых разных сферах, а современный завод — это по-настоящему высокие технологии», — рассказал Максим.
Экскурсия стала для участников летней смены возможностью увидеть Красноярский край как регион сильной промышленности, чистой энергии, инженерной мысли и современных технологий. Стенд РУСАЛа и Эн+ показывает школьникам современную промышленность как пространство экологичных технологий, инженерных профессий и реальных возможностей в Красноярском крае.