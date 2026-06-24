На форуме потребительской кооперации в РТ покажут «Буханку» и хлеб военных лет

Центральными экспонатами военной части выставки станут легендарный вездеход УАЗ-452 «Буханка» и мотоцикл М-72, созданный накануне войны. За годы войны в армию было отправлено около 17 тыс. таких мотоциклов.
Гости увидят образцы хлеба, выпекавшегося в военные годы, — символ трудового подвига кооператоров, обеспечивавших фронт и тыл продовольствием. Также в экспозиции представят продукцию, которую кооператоры Татпотребсоюза направляют в зону СВО: собственного производства сухие пайки, тушенку, макароны, консервы, а также маскировочные сети и антидроновые одеяла от швейных цехов.
Форум «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» организуют Центросоюз России, Правительство Татарстана, Татпотребсоюз и Российский университет кооперации.