Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На форуме потребительской кооперации в РТ покажут «Буханку» и хлеб военных лет

На Международном форуме потребительской кооперации, который пройдет в Казани с 8 по 10 июля, будет представлена тематическая экспозиция, посвященная героизму в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции, сообщили в Татпотребсоюзе.

Источник: ИА Татар-информ

Центральными экспонатами военной части выставки станут легендарный вездеход УАЗ-452 «Буханка» и мотоцикл М-72, созданный накануне войны. За годы войны в армию было отправлено около 17 тыс. таких мотоциклов.

Гости увидят образцы хлеба, выпекавшегося в военные годы, — символ трудового подвига кооператоров, обеспечивавших фронт и тыл продовольствием. Также в экспозиции представят продукцию, которую кооператоры Татпотребсоюза направляют в зону СВО: собственного производства сухие пайки, тушенку, макароны, консервы, а также маскировочные сети и антидроновые одеяла от швейных цехов.

Форум «Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли» организуют Центросоюз России, Правительство Татарстана, Татпотребсоюз и Российский университет кооперации.