Вирусологи оценили риски от завозного случая мелиоидоза в России

Вероятность распространения мелиоидоза в России с учетом одного завозного случая и передача вызывающей это заболевание бактерии от человека к человеку близки к нулю, рассказали опрошенные РБК вирусологи.
«Случаев передачи от человека к человеку не было. Заразиться мелиоидозом можно только от зараженных животных, загрязненной почвы, воды», — заявила главный внештатный специалист по медицинской микробиологии Минздрава России, член-корреспондент РАН Татьяна Припутневич.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский уточнил, что вызывающая мелиоидоз бактерия Burkholderia pseudomallei распространена на определенных территориях, преимущественно в Таиланде, также были сообщения о ее обнаружении в некоторых регионах Австралии.
«Это заболевание, которое протекает у всех по-разному, у подавляющего большинства вообще не будет никаких симптомов, а у части людей может быть течение, как у туберкулеза. То есть это может быть повышение температуры, поражение легких, могут возникать какие-то абсцессы, может протекать как сепсис. Очень тяжело протекает у людей с иммунодефицитом и сахарным диабетом», — добавил он.
Вознесенский подчеркнул, что с учетом нахождения в России одного человека с выявленным мелиоидозом вероятность его распространения в стране ничтожна.
Мелиоидоз — особо опасная тропическая инфекция, вызываемая бактерией Burkholderia pseudomallei, обитающей в почве эндемичных стран. Заражение происходит через контакт с загрязненной землей, вдыхание пыли, употребление зараженной воды или пищи, в редких случаях — от больных животных. Наиболее уязвимы к инфекции люди старше 45 лет и с хроническими заболеваниями (диабет, болезни легких, печени, почек).
Инкубационный период — от одного до 21 дня, но может длиться и годами. Симптомы включают высокую температуру, боли в мышцах и груди, кашель с гнойной и кровянистой мокротой, диарею и абсцессы. Эндемичные регионы — Таиланд, Вьетнам, Индия, Китай, Австралия, Мальдивы и другие популярные у туристов страны. В Россию инфекция завозилась дважды — из Таиланда, в 2017 и 2024 годах.
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова также сообщила, что заразиться мелиоидозом возможно от животных от либо грязной почвы, пропитанной отходами жизнедеятельности.
Говоря о российской туристке, у которой подтвердили заражение этим заболеванием, Баранова обратила внимание на ее визит на ферму со слонами. «То есть эту бактерию не каждый получит, а нужно специально постараться это сделать», — сказала она.
Профессор уточнила, что вероятность летального исхода при мелиоидозе составляет 10−30% при условии содержания больного в хороших условиях. Лечится заболевание при помощи антибиотиков.
«В Австралии мелиоидоза практически уже нет, потому что они там с этим очень сильно борются. В Юго-Восточной Азии пока есть. Это связано с антисанитарией и содержанием животных, и также с природными катастрофами. То есть, если поехать в зону какого-нибудь урагана, наводнения, где земля перемешивается, да, там все пострадали, вот там можно подхватить. Но для России опасности ноль», — заверила Баранова.
Накануне Роспотребнадзор сообщил о подтверждении у вернувшейся из Таиланда российской туристки заражения мелиоидозом. Состояние россиянки оценивается как тяжелое, в настоящее время она находится в больнице. Известно, что во время пребывания в Таиланде женщина посещала экскурсии, в том числе побывала на ферме со слонами.
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