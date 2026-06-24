Вирусологи оценили риски от завозного случая мелиоидоза в России

«В Австралии мелиоидоза практически уже нет, потому что они там с этим очень сильно борются. В Юго-Восточной Азии пока есть. Это связано с антисанитарией и содержанием животных, и также с природными катастрофами. То есть, если поехать в зону какого-нибудь урагана, наводнения, где земля перемешивается, да, там все пострадали, вот там можно подхватить. Но для России опасности ноль», — заверила Баранова.