Нижний Новгород вошёл в топ‑10 направлений для спонтанных поездок в июне

В ТВИЛ уточнили, что на долю Москвы приходится около 11% всех спонтанных июньских бронирований, Санкт‑Петербурга — 8%, а Сочи — 5%. Для каждого города указаны средняя стоимость ночи и продолжительность поездки: например, для Нижнего Новгорода это около 5660 рублей за две ночи.