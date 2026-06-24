Нижний Новгород вошёл в топ‑10 направлений для спонтанных поездок в июне

Нижний Новгород вошёл в десятку самых популярных направлений для спонтанных поездок в июне 2026 года. Город занял восьмую позицию в рейтинге, подготовленном сервисом бронирования ТВИЛ. РУ.
Сервис проанализировал бронирования отелей и квартир, сделанные за 1−2 дня до заезда, и составил топ‑10 самых востребованных городов для «быстрых» поездок в первый месяц лета. В выборку вошли Москва, Санкт‑Петербург, Сочи, Казань, Краснодар, Анапа, Геленджик, Нижний Новгород, Волгоград и Ялта.
В ТВИЛ уточнили, что на долю Москвы приходится около 11% всех спонтанных июньских бронирований, Санкт‑Петербурга — 8%, а Сочи — 5%. Для каждого города указаны средняя стоимость ночи и продолжительность поездки: например, для Нижнего Новгорода это около 5660 рублей за две ночи.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошёл в топ‑10 городов‑миллионников для летних поездок.