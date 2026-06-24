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Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть триллионером

Американский бизнесмен Илон Маск потерял статус триллионера.

Американский бизнесмен Илон Маск потерял статус триллионера. Как сообщается в рейтинге BBI, капитал основателя SpaceX сократился на 118 миллиардов долларов, составив 957 миллиардов.

Предприниматель пробыл триллионером меньше двух недель.

Индекс BBI формируется на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

В Госдуме пояснили, какие категории граждан получат повышение пенсий.

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