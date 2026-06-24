Американский бизнесмен Илон Маск перестал быть триллионером

Предприниматель пробыл триллионером меньше двух недель.
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Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше