«Потребителей обдирают»: Трамп опубликовал гневный пост из-за цен на нефть в США

Впервые со 2 марта 2026 года цена августовского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 76 долларов за баррель. По данным торгов, в 06:01 мск стоимость снижалась на 1,5%, до 75,94 доллара, а через пять минут составила 76,23 доллара.