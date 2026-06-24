3,5 тысячи участников фестиваля «Студенческая весна» в Красноярске получат безлимитные проездные

Более 3,5 тысячи участников, волонтеров и организаторов фестиваля «Российская студенческая весна» в Красноярске получат безлимитные транспортные карты. Они будут действовать в течение семи дней на всем городском общественном транспорте. Организаторы события рассчитывают, что свободный проезд по любому маршруту позволит гостям Красноярска быстрее добираться до фестивальных площадок, ознакомиться с большим числом туристических достопримечательностей города. Красноярск принимает гостей более чем из 80 регионов России. Напомним, фестиваль «Российская студенческая весна» — одно из главных молодежных событий страны, стартует уже сегодня, 24 июня.