Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муса Джалиль в бронзе: в Кунашаке появился памятник поэту-фронтовику

В Кунашаке установили памятник Герою Советского Союза Мусе Джалилю.

Источник: Администрация Кунашакского муниципального округа

В селе Кунашак открыли памятник татарскому поэту и Герою Советского Союза Мусе Джалилю. Бюст установили рядом со школой, ученики которой участвуют в конкурсе «Джалиловские чтения» и знакомятся с творчеством поэта-фронтовика.

На церемонию приехала делегация Татарстана во главе с заместителем премьер-министра республики Василем Шайхразиевым. Он отметил символичность события — памятник открыли на следующий день после 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Глава Кунашакского района Рамиль Вакилов заявил, что бюст станет для школьников напоминанием о подвиге поколения победителей. Представитель правительства Челябинской области Дмитрий Семенов добавил, что памятник поможет сохранить память о Мусе Джалиле и привлечет молодежь к изучению его наследия.

Муса Джалиль ушел на фронт в первые месяцы войны, в 1942 году попал в плен и продолжил писать стихи. Позже они вошли в цикл «Моабитские тетради». В 1944 году поэта казнили в Берлине, а его имя стало символом мужества и стойкости.