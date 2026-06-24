Муса Джалиль в бронзе: в Кунашаке появился памятник поэту-фронтовику

Муса Джалиль ушел на фронт в первые месяцы войны, в 1942 году попал в плен и продолжил писать стихи. Позже они вошли в цикл «Моабитские тетради». В 1944 году поэта казнили в Берлине, а его имя стало символом мужества и стойкости.