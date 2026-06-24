Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге признал свою вину

При этом душитель плакался в интервью телеканалам, что не хотел мальчику зла и точно не помнил, в какой момент он перестал дышать. Однако психиатров преступник обмануть не сумел. Они заявили, что обвиняемый полностью осознавал свои действия. Мужчина отдавал себе отчет в том, что делает.