В Красноярске парень попался на краже с партией мефедрона и получил срок

22-летнего жителя Богучанского района осудили за покушение на сбыт мефедрона в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В феврале прошлого года в полицию поступило сообщение от представителя одного из супермаркетов Красноярска. По его словам, сотрудники охраны заметили молодого человека, который пытался похитить продукты, и остановили его. Во время досмотра у парня обнаружили множество свертков.
Прибывшие на место полицейские изъяли у задержанного 48 свертков с веществом, пакет с аналогичным содержимым и электронные весы. Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Как выяснили правоохранители, он приехал в Красноярск на заработки и устроился закладчиком в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Получив партию запрещенного вещества, по указанию куратора парень расфасовал ее на разовые дозы и должен был разместить в тайниках.
Изъятое направили на экспертизу. Исследование показало, что в свертках находился мефедрон общей массой 92,4 грамма.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).
По решению Советского районного суда Красноярска фигурант признан виновным. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
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