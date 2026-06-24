Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске парень попался на краже с партией мефедрона и получил срок

22-летнего жителя Богучанского района осудили за покушение на сбыт мефедрона в крупном размере.

22-летнего жителя Богучанского района осудили за покушение на сбыт мефедрона в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В феврале прошлого года в полицию поступило сообщение от представителя одного из супермаркетов Красноярска. По его словам, сотрудники охраны заметили молодого человека, который пытался похитить продукты, и остановили его. Во время досмотра у парня обнаружили множество свертков.

Прибывшие на место полицейские изъяли у задержанного 48 свертков с веществом, пакет с аналогичным содержимым и электронные весы. Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснили правоохранители, он приехал в Красноярск на заработки и устроился закладчиком в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Получив партию запрещенного вещества, по указанию куратора парень расфасовал ее на разовые дозы и должен был разместить в тайниках.

Изъятое направили на экспертизу. Исследование показало, что в свертках находился мефедрон общей массой 92,4 грамма.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

По решению Советского районного суда Красноярска фигурант признан виновным. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.