В Красноярске парень попался на краже с партией мефедрона и получил срок

Как выяснили правоохранители, он приехал в Красноярск на заработки и устроился закладчиком в один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Получив партию запрещенного вещества, по указанию куратора парень расфасовал ее на разовые дозы и должен был разместить в тайниках.