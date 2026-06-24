Первые дни в новом доме: Как защитить котёнка или щенка от проводов, растений и бытовой химии

Не менее серьёзную угрозу несут комнатные растения. Некоторые из них настолько токсичны, что даже единственный контакт может закончиться реанимацией. Лилии — одна из главных опасностей для котят: достаточно, чтобы небольшое количество пыльцы попало на шерсть, и при вылизывании питомец может получить острую почечную недостаточность. Потос, монстера, диффенбахия, спатифиллум и филодендрон содержат нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые при жевании вызывают сильную боль, отёк слизистых и рвоту. Даже алоэ, считающееся лечебным для людей, у кошек и собак провоцирует диарею и вялость.