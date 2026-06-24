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Никитин попросил нижегородцев заправляться на АЗС по реальной потребности

Он лично посетил заправку «Лукойла» на Родионова.

Источник: Живем в Нижнем

Губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев проявить спокойствие и заправляться на АЗС по реальной потребности, чтобы скорее стабилизировать топливный рынок.

Глава региона лично посетил заправку «Лукойла» на улице Родионова. По его словам, в последние дни на АЗС часто фиксировались очереди, но днем 23 июня их удалось избежать, как и спекулятивных накруток цен. Как уточнил Глеб Никитин, в целом в регионе много АЗС, где есть сбои, но ситуация нормализуется.

В ходе своего визита на заправку губернатор узнал, что ограничения позволяют исключить спекулятивный оборот: в одни руки отпускают 30 литров бензина или 60 литров дизеля.

«Уважаемые нижегородцы, прекрасно понимаю причины волнений и тревог, из-за которых люди мотали нервы и теряли время в очередях на АЗС. Но сейчас призываю проявить спокойствие и заправляться по реальной потребности — это будет вклад каждого в скорейшую стабилизацию топливного рынка», — подчеркнул губернатор.

Ранее мы писали, что бензин АИ-95 продавали по 160 рублей за литр в Нижегородской области.

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