Никитин попросил нижегородцев заправляться на АЗС по реальной потребности

Глава региона лично посетил заправку «Лукойла» на улице Родионова. По его словам, в последние дни на АЗС часто фиксировались очереди, но днем 23 июня их удалось избежать, как и спекулятивных накруток цен. Как уточнил Глеб Никитин, в целом в регионе много АЗС, где есть сбои, но ситуация нормализуется.