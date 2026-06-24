Врач-инфекционист — о причинах летних заражений «кишечкой»

— В первую очередь горожанам необходимо следить за температурным режимом хранения пищевых продуктов. Всем, кто выезжает на природу, я бы советовала брать с собой портативные холодильники или отдельные замороженные элементы. В крайнем случае можно заморозить воду в бутылках и поставить продукты на них. Даже такой способ снизит риски заражения, — комментирует врач. — Конечно же, не надо забывать про мытье рук. Летом их нужно мыть почаще — это особенно касается детей, которые входят в группу риска.