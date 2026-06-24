Глава FabricaONE.AI заявил, что розничный рынок «живее, чем остальные»

У розничных инвесторов существует запрос на новых эмитентов и новые направления на российском рынке. Об этом в рамках проекта «Какой курс?» на Радио РБК рассказал генеральный директор FabricaONE.AI (дочерняя компания группы «Софтлайн», российский разработчик программного обеспечения для крупного бизнеса «Фабрика ПО») Максим Тадевосян.
«Посмотрите, насколько живой розничный рынок. Он намного живее, чем остальные. Российский розничный инвестор жив, что, наверное, не может не радовать», — уверен он.
По словам Тадевосяна, розничные инвесторы «более адаптивны» и следят за выполнением компаниями обещаний и воплощением прогнозов. Если надежность подтверждается, «шанс быть вместе вдолгую значительно больше». Запрос розничных инвесторов на новых эмитентов подтверждают доли розницы в предыдущих сделках, считает он.
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«Конечно, запрос есть. И посмотрите, насколько изменилась доля розничного спроса по отношению к институциональному спросу», — указал Тадевосян, добавив, что спрос существует на «новые направления», например на искусственный интеллект.
Если FabricaONE.AI проведет IPO осенью 2026 года, то в большей степени сделает ставку на розничных инвесторов, пояснил глава компании. Выход на биржу он связал с решением двух задач: «Дальше будет понятно, зачем мы практически туда идем. Это на самом деле два основных направления. Финансирование текущей коммерческой операционной деятельности. И второе — это развитие собственных продуктов».
В компании намерены привлечь 3 млрд руб. инвестиций. «По итогам переноса IPO мы получили несколько предложений о проведении сделок по pre-IPO, то есть закрытых частных сделок по входу разных инвесторов в компанию», — поделился Тадевосян и назвал такие частные сделки «интересным инструментом» на «достаточно сложном» российском рынке.
Компания уже планировала выход на Мосбиржу по IPO. Весной 2026 года FabricaONE.AI отложила это решение из-за ухудшения ситуации на рынке. «В последние дни наблюдалось значительное ухудшение внешнего фона, что привело к существенному росту неопределенности», — заявили тогда в компании.
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