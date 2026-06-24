Белоруска вернулась домой после длительного пребывания за границей и получила пять лет тюрьмы

Сбежавшая с чужими деньгами за границу белоруска вернулась и получила пять лет колонии. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Минской области.
Фигуранткой уголовного дела стала 54-летняя безработная жительница Борисовского района. В период с июня 2014 года по август 2016 года обвиняемая под предлогом получения займов и обещая выплатить проценты, завладела деньгами и ценными вещами семи человек. Завладев чужим имущество на сумму более 270 тысяч рублей, белоруска уехала из Беларуси и длительное время скрывалась.
В марте 2026 года женщина вернулась на родину и была задержана.
На суде мошенница свою вину не признала. Но суд на основании доказательств вынес обвинительный приговор и приговорил фигурантку к пяти годам исправительной колонии в условиях общего режима. Также удовлетворены гражданские иски двух потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму более 70 тысяч рублей.
Приговор еще может быть опротестован.
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