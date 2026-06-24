Белоруска вернулась домой после длительного пребывания за границей и получила пять лет тюрьмы

Фигуранткой уголовного дела стала 54-летняя безработная жительница Борисовского района. В период с июня 2014 года по август 2016 года обвиняемая под предлогом получения займов и обещая выплатить проценты, завладела деньгами и ценными вещами семи человек. Завладев чужим имущество на сумму более 270 тысяч рублей, белоруска уехала из Беларуси и длительное время скрывалась.