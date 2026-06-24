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Белоруска вернулась домой после длительного пребывания за границей и получила пять лет тюрьмы

Белоруска сбежала за границу с деньгами и села на 5 лет, вернувшись в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Сбежавшая с чужими деньгами за границу белоруска вернулась и получила пять лет колонии. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры Минской области.

Фигуранткой уголовного дела стала 54-летняя безработная жительница Борисовского района. В период с июня 2014 года по август 2016 года обвиняемая под предлогом получения займов и обещая выплатить проценты, завладела деньгами и ценными вещами семи человек. Завладев чужим имущество на сумму более 270 тысяч рублей, белоруска уехала из Беларуси и длительное время скрывалась.

В марте 2026 года женщина вернулась на родину и была задержана.

На суде мошенница свою вину не признала. Но суд на основании доказательств вынес обвинительный приговор и приговорил фигурантку к пяти годам исправительной колонии в условиях общего режима. Также удовлетворены гражданские иски двух потерпевших о возмещении материального ущерба на сумму более 70 тысяч рублей.

Приговор еще может быть опротестован.

Еще ГАИ показала видео массового ДТП с пятью машинами в центре Минска.