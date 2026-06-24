Юрист Южалин: летом в офисе нельзя опускать температуру ниже +20 °C

Юрист Александр Южалин в беседе с RT напомнил, что летом температура воздуха в офисе по нормам не должна опускаться ниже +20 °C и превышать +28 °C.
Эти значения закреплены в СанПиН 1.2.3685‑21, который определяет требования к микроклимату на рабочих местах в зависимости от категории работ. Офисный труд обычно относится к лёгким категориям Ia и Ib — работа сидя или с небольшой ходьбой без серьёзного физического напряжения.
Южалин отметил, что закон не регулирует споры между коллегами по поводу кондиционера и духоты, а фиксирует только допустимый температурный диапазон. Именно широкий коридор от +20 до +28 °C часто становится причиной конфликтов: одним комфортно при +22 °C, другим нужен режим ближе к +26 °C.
В таких случаях юрист советует, по возможности, просить работодателя учитывать предпочтения сотрудников и размещать тех, кому нужно прохладнее или теплее, в разных зонах. При этом окончательное решение по планировке и организации пространства всё равно остаётся за работодателем.
Ранее сообщалось, что двое работников нижегородской фирмы получили травмы в результате драки в офисе.