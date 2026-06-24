Baza: Голый мужчина посреди ночи проник на виллу россиянки на Бали

Ранее туристка с Украины заселилась в токийский отель и обнаружила в номере под кроватью неизвестного мужчину. Девушка вернулась в отель после экскурсии, легла на кровать и почувствовала необычный запах. В поисках источника запаха она поняла, что он исходит из-под кровати. Заглянув под нее, туристка встретилась взглядом с незнакомым мужчиной. Она вскрикнула и вскочила с кровати, а незваный гость убежал из номера.