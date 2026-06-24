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Baza: Голый мужчина посреди ночи проник на виллу россиянки на Бали

Голый мужчина посреди ночи проник на виллу россиянки на Бали. Об этом случае в среду, 24 июня, пишет Baza.

Голый мужчина посреди ночи проник на виллу россиянки на Бали. Об этом случае в среду, 24 июня, пишет Baza.

По данным источника, глубокой ночью девушка заметила на стройке соседней виллы темный силуэт неизвестного мужчины. Он долго стоял напротив ее спальни и что-то снимал на телефон. Когда она решила задернуть шторы, незнакомец уже находился на ее балконе, при этом полностью обнаженный.

Она немедленно позвонила в полицию и соседям, однако помощь не успела прибыть сразу. За это время мужчина проник в дом через плохо закрывавшуюся балконную дверь. В гостиной он стоял, дрожал и тихо бормотал непотребные вещи.

Когда незнакомец направился в ее сторону, россиянка схватила швабру и пошла ему навстречу. Мужчина испугался и бросился бежать. Девушка преследовала его, снимая происходящее на телефон, пока он не скрылся, перебравшись через дерево на участке.

Оставаться дома после случившегося она не стала. Ночь девушка провела у знакомых, куда ее отвез друг, передает Telegram-канал.

Ранее туристка с Украины заселилась в токийский отель и обнаружила в номере под кроватью неизвестного мужчину. Девушка вернулась в отель после экскурсии, легла на кровать и почувствовала необычный запах. В поисках источника запаха она поняла, что он исходит из-под кровати. Заглянув под нее, туристка встретилась взглядом с незнакомым мужчиной. Она вскрикнула и вскочила с кровати, а незваный гость убежал из номера.