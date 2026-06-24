Деревья Победы высадили в Хабаровске

Хабаровчане присоединились ко всероссийской эколого-патриотической акции «Деревья Победы». В память об участниках Великой Отечественной войны они высадили сосновую аллею, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Всероссийская акция «Деревья Победы» — часть международной инициативы «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев, по одному в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.
Жители Хабаровского края неоднократно участвовали в акции. Деревья Победы растут в краевой столице и многих населенных пунктах региона.
Во время очередного этапа представители ветеранских организаций, школьники и юнармейцы высадили 20 сосен на территории хабаровской школы № 26 имени Р. Н. Филипова. Аллея стала продолжением разбитой здесь ранее Аллеи памяти выпускников, погибших при защите Отечества.