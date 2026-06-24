Деревья Победы высадили в Хабаровске

Всероссийская акция «Деревья Победы» — часть международной инициативы «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев, по одному в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.