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Деревья Победы высадили в Хабаровске

Жители Хабаровского края в очередной раз приняли участие во всероссийской акции.

Источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровчане присоединились ко всероссийской эколого-патриотической акции «Деревья Победы». В память об участниках Великой Отечественной войны они высадили сосновую аллею, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Всероссийская акция «Деревья Победы» — часть международной инициативы «Сад памяти», которая проходит с 2020 года по поручению президента России Владимира Путина. Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев, по одному в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Жители Хабаровского края неоднократно участвовали в акции. Деревья Победы растут в краевой столице и многих населенных пунктах региона.

Во время очередного этапа представители ветеранских организаций, школьники и юнармейцы высадили 20 сосен на территории хабаровской школы № 26 имени Р. Н. Филипова. Аллея стала продолжением разбитой здесь ранее Аллеи памяти выпускников, погибших при защите Отечества.