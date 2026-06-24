Заявки на ремонт ИТ-инфраструктуры в России выросли на 120% за год

Рост обращений продолжается и в 2026 году: в феврале их число увеличилось на 19% к январю, а в марте — еще на 10%, сообщили в интеграторе Т1. Бизнес стремится минимизировать затраты на замену оборудования, стоимость которого высока, и продлить срок его службы до 10−12 лет. Однако значительная часть техники уже выработала ресурс: наиболее часто выходят из строя блоки питания, вентиляторы и линейные карты.