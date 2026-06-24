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В Соликамске в ДТП с рейсовым автобусом пострадали четыре человека

Сегодня утром в Соликамске в ДТП попал рейсовый автобус. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава округа Александр Русанов.

Сегодня утром в Соликамске в ДТП попал рейсовый автобус. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава округа Александр Русанов.

ДТП произошло на ул. Всеобуча, неподалеку от остановки «3 район». Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. Четыре пассажира получили травмы: двоих из них направили в травмпункт, еще один госпитализирован в больницу. Еще одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.

В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД и городская прокуратура.