В Соликамске в ДТП с рейсовым автобусом пострадали четыре человека

ДТП произошло на ул. Всеобуча, неподалеку от остановки «3 район». Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет. Четыре пассажира получили травмы: двоих из них направили в травмпункт, еще один госпитализирован в больницу. Еще одна пострадавшая после осмотра в больнице отказалась от госпитализации.