Глеб Никитин лично посетил нижегородскую АЗС и проверил ситуацию с топливом

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проинспектировал автозаправочную станцию сети «Лукойл», расположенную на улице Родионова, по пути следования на заседание оперативного штаба. Об этом Глеб Никитин сообщил в соцсетях.
В предшествующие дни на объекте фиксировались значительные очереди, однако в текущий день скоплений автотранспорта не наблюдалось. Также не выявлено фактов необоснованного повышения стоимости топлива. При этом в отдельных муниципалитетах региона на ряде автозаправочных комплексов сохраняются локальные перебои — тем не менее общая динамика свидетельствует о постепенной стабилизации обстановки.
В ходе визита Глеб Никитин провёл беседу с персоналом АЗС. Установленные лимиты отпуска горючего составляют 30 литров бензина либо 60 литров дизельного топлива в одни руки: такой подход покрывает потребности частных автовладельцев и одновременно препятствует формированию спекулятивных схем. Наблюдавшийся ранее повышенный спрос демонстрирует тенденцию к снижению.
С учётом достигнутых на федеральном уровне договорённостей и мер, реализуемых оперативным штабом, прогнозируется улучшение ситуации и на других топливных сетях, включая независимые АЗС.
Вопросы обеспеченности Нижегородской области моторным топливом находятся под непрерывным мониторингом. Глава региона подчёркивает, что осведомлён о напряжённости, возникшей среди жителей из‑за необходимости длительного ожидания в очередях, и акцентирует важность рационального подхода к заправке транспортных средств.
Губернатор призвал населения осуществлять приобретение топлива, исходя из фактических нужд: подобная модель поведения станет значимым фактором ускорения нормализации конъюнктуры топливного рынка.
Напомним, Глеб Никитин ранее сообщал, что все муниципалитеты Нижегородской области обеспечены топливом.