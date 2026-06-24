Глеб Никитин лично посетил нижегородскую АЗС и проверил ситуацию с топливом

В предшествующие дни на объекте фиксировались значительные очереди, однако в текущий день скоплений автотранспорта не наблюдалось. Также не выявлено фактов необоснованного повышения стоимости топлива. При этом в отдельных муниципалитетах региона на ряде автозаправочных комплексов сохраняются локальные перебои — тем не менее общая динамика свидетельствует о постепенной стабилизации обстановки.